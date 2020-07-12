انفجار ضخم في مصنع للوقود بالصين.. فيديو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

ذكرت إدارة إطفاء محلية ووسائل إعلام صينية رسمية أن شخصين فقدا وأصيب آخران بعد انفجار وقع اليوم الأحد في مصنع للوقود الحيوي بإقليم فوجيان بجنوب الصين.



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وقال التلفزيون المركزي الصيني بحسب موقع روسيا اليوم إن الانفجار وقع في حوالي الساعة 10:10 صباحا بالتوقيت المحلي (02:10 بتوقيت غرينتش)، في شركة لونغيان تشويوه، وهي شركة لإنتاج الوقود الحيوي في مدينة لونغيان بجنوب البلاد، عندما كان العمال يجرون أعمال الصيانة.

وأظهر مقطع مصور بثه التلفزيون الحكومي دخانا كثيفا في سماء الموقع.

وكان الحريق الناتج عن الانفجار مستمرا حتى الساعة 06:00 بتوقيت غرينتش. وقال التلفزيون المركزي إن السلطات أرسلت ما يربو على 100 رجل إطفاء للموقع وأجلت السكان في المناطق القريبة.