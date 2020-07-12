السيسي: إلزام السيارات الجديدة باستخدام الغاز للترخيص.. ويوجه رسالة لوزير المالية: ’’خلي قلبكم جامد وساعدوا الناس.. أنت بتخاف على الفلوس أوي‘‘

كتب: ضياء السقا

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن من حقوق الدولة إلزام السيارات الجديدة بالترخيص باستخدام الغاز الطبيعي، متابعا: "عربيات البنزين الجديدة لن ترخص إلا بالغاز ومن حقنا كدولة ننظم ونحافظ على بلدنا والمواد اللى في بلدنا تستخدم".

وطالب الرئيس السيسى، خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية الجديدة، والمرحلة الثالثة من حى الأسمرات، من وزير المالية الدكتور محمد معيط بتسهيل الإجراءات الخاصة بتحويل السيارات القديمة للعمل بالغاز الطبيعى.

ووجه الرئيس رسالة لوزير المالية، قائلا: "خلي قلبكم جامد وساعدوا الناس.. أنت بتخاف على الفلوس أوى بصراحة.. لازم نساعد الناس للتحويل.. وليه لا لما تكون فايدة صغيرة من أجل التحويل.. ولازم نبذل أكثر من كده لمساعدة الناس وفق برامج محددة".

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وفيما يتعلق بالفائدة، قال السيسي: " أطالب الحكومة والبنوك بفائدة مخفضة.. فائدة منخفضة مش هتبقى كفاية، مليون مركبة تحويلهم من بنزين لغاز يتكلفون 8 مليارات جنيه؟.. يا وزير المالية أنت بتخاف على الفلوس أوى.. مليون عربية يتحولوا من بنزين لغاز بيكلفوا 8 مليارات جنيه.. لو عاوزين الناس تيجى معاكم لازم تنزلوا للناس أكتر من كدا.. طيب ما فائدة صفرية لو أمكن ببرامج محددة".

وتابع السيسي: "مبادرات الدولة لا تمس الطبقات محدودة الدخل فقط، ولكن تمس الطبقات اللى فى أول سلم الطبقة المتوسطة، واللى عنده عربية بتكلفة مصاريف كتير.. نقول له هنقدر نساعدك تاخد قرض بأقل تكلفة ممكنة، بس ياريت العربية دى تكون مجهزة بالغاز لأنها توفر نصف تكاليف الوقود، وهذا الأمر ينطبق على الميكروباص أو العربات الملاكى أو التاكسي".