شدد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على ضرورة عدم وجود بناء مخالف مرة أخرى، وأن اجهزة الدولة لن تسمح بذلك الأمر مرة أخرى، قائلا: "إزاى يكون فى الإسكندرية واحد عليه 88 مخالفة.. وواحد عليه 60 مخالفة.. وحد يعمل 23 عمارة بارتفاع 20 دور على أرض لا تخصه".
وأضاف الرئيس السيسى خلال كلمته فى افتتاح عدد من المشروعات القومية الجديدة والمرحلة الثالثة من الأسمرات: "الدولة موجودة والمحافظة موجودة والداخلية موجودة والقوات المسلحة موجودة.. وحقك أن محدش يغتصب أرض بلدك ومحدش يبنى عليها.. احنا دولة هنبقى دولة مظبوطة، وهناك فئة قليلة حصلت على مكاسب، وهتدفع كويس.. هتدفعوا كويس علشان التعويض ونقدر نصالح اللى حصل.. هاخد مظبوط علشان لصلح مظبوط.. وازاى شارع عرضه مترين ولا متر نص ويكون فيه عمارة كبيرة ولو حصل حريقة مش نعرف ندخل".
كانت هذه تفاصيل خبر السيسي : المخالف هيدفع كتير عشان نقدر نصلح اللى حصل نتيجة البناء المخالف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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