السيسي: وقف نهائي لتراخيص البناء في بعض مناطق القاهرة.. ويوجه رسالة للمخالفين: هتدفعوا كويس

كتب: ضياء السقا

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن وقف تراخيص البناء أمن قومى ومصلحة وطنية، متابعا: "الرخصة عقد بين الدولة والقائم على تنفيذ المنشأة، ولازم تنفيذ العقد، ومش هينفع أنه بعد لما يأخد التراخيص ميعملش اللى فيها".

وأضاف الرئيس خلال كلمته في افتتاح عدد من المشروعات القومية والمرحلة الثالثة من حى الأسمرات: "محدش قال الزحمة دى هنعمل فيها، وقاعدين ننتقد الدولة.. البناء المخالف خطر حقيقى علينا.. ونظام التراخيص سوف يكون بشكل جديد تماما".

وأكد السيسى، عدم إصدار تراخيص بناء فى بعض المناطق بمحافظة القاهرة، قائلا: "عملنا إيقاف للبناء هل كرها فى الناس ولا تضييق عليهم؟ ولا علشان مبنحبش مصلحتهم؟"، إحنا عملنا كده علشان لابد من مراجعة الكثافة الموجودة فيها علشان الناس تقدر تعيش بشكل مناسب كحد ادنى وبالتالى فيه أماكن فى القاهرة لن يصدر لها ترخيص مرة أخرى.. واشتراطات المبانى كانت بتقول 7 أدوار هيبقى دورين بس".

وتابع الرئيس: "هيبقى عافية وجبر؟، لأ"، الموضوع مش كده"، ولكن لازم نحل المسالة عن طريق اللى احنا وصلناله كفاية عليه"، والقرار ده اتأخر 20 سنة".

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وشدد السيسى، على ضرورة عدم وجود بناء مخالف مرة أخرى، وأن اجهزة الدولة لن تسمح بذلك الأمر مرة أخرى، قائلا: "ازاى يكون فى الإسكندرية واحد عليه 88 مخالفة.. وواحد عليه 60 مخالفة.. وحد يعمل 23 عمارة بارتفاع 20 دور على أرض لا تخصه".

وواصل الرئيس: "الدولة موجودة والمحافظة موجودة والداخلية موجودة والقوات المسلحة موجودة.. وحقك أن محدش يغتصب أرض بلدك ومحدش يبنى عليها.. احنا دولة هنبقى دولة مظبوطة، وهناك فئة قليلة حصلت على مكاسب، وهتدفع كويس.. هتدفعوا كويس علشان التعويض ونقدر نصالح اللى حصل.. هاخد مظبوط علشان لصلح مظبوط.. وازاى شارع عرضه مرتين ولا متر نص ويكون فيه عمارة كبيرة ولو حصل حريقة منعرفش ندخل".

وأكد الرئيس أن الدولة لن تتهاون فى عدم تنفيذ اشتراطات رخصة البناء، قائلا: "هناك من يحصل على رخصة بجراج وبعد ذلك لا يتم استخدامه كجراج، والكلام ده مش هيكون تانى.. الجراح اللى مش هيشتغل هناخده.. وهيتم نزع ملكية على الأقل فى الوضع اللى احنا فيه".

وتابع السيسى: "دفعنا 50 مليار جنيه لتحسين الحياة فى القاهرة، وهناك مشاريع أخرى للتطوير.. وبالتالى لن نسمح للمخالفات مرة أخرى".