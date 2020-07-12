الرئيس السيسى: " لن نتهاون في المخالفات واشتراطات البناء ستكون فى منتهى الحزم والقسوة"

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الدولة لن تتهاون مرة أخرى مع البناء غير المخطط أو المخالف، وكان الرئيس السيسي قد أصدر القانون رقم 1 لسنة 2020 بشأن تعديل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 حول التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، باهتمام شريحة عريضة جدا من المجتمع المصرى، خاصة وأن هناك ما يقرب من 22 مليون وحدة مخالفة على مستوى الجمهورية، وتضمن التشريع العديد من التيسيرات للمواطنين، وبهذا يكون القانون جاذبا للمواطنين وفى نفس الوقت للقضاء على ظاهرة النمو العشوائى والبناء المخالف..

وأضاف الرئيس السيسى خلال كلمته فى افتتاح عدد من المشروعات القومية والمرحلة الثالثة من حى الأسمرات: "خلونا نتوقف عن البناء غير المخطط ونبدأ ننظم بلدنا.. وكل اللى عاوز شقق يأخد شقق.. والناس اللى عاوزه تأخد وتبيع للناس.. بصراحة هنكون حازمين.. واشتراطات البناء ستكون فى منتهى الحزم والقسوة.. ومش هنقدر نستحمل كده.. واستحملنا العشر السنوات".

وتابع الرئيس حديثه: "عايز اقولكم على حاجة.. عاوزين نوصل الطريق بتاع الوفاء والأمل حتى طريق السويس.. وكل الطرق اللى بنتكلم عليها طبقا لخطة الدولة القومية.. ودى حاجة معمولة فى مصر من 20 و30 سنة فاتوا.. عايزين ألفين وحدة لتنفيذ طريق مساحته 2 كيلو.. وهيبقى صلابة وشدة من الأجهزة من التنمية المحلية.. هدفنا حماية وطن من أننا نعيش كده.. ونسينا الصح والحياة الحقيقة للبشر".