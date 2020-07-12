محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار: وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي، بالتعامل الحاسم مع أزمة الجراجات المغلقة وغير المستغلة. وأضاف الرئيس السيسي، خلال افتتاح مشروع الأسمرات 3، اليوم الأحد: الجراج اللي مش هيشتغل هناخده وهنطلع قرار نزع ملكية لكل الجراجات اللي مش مستخدمة اقرأ أيضا: السيسي: وقف تراخيص البناء أمن قومي.. وقرار متأخر 20 سنة

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كانت هذه تفاصيل خبر السيسي يوجه بنزع ملكية جميع الجراجات المغلقة وغير المستغلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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