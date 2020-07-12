محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى: قرر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، صرف 700 جنيه مكافأة امتحانات الفصل الدراسي الأول، للعاملين بالمناطق الأزهرية والإدارات التعليمية والعمال والوعاظ. ونص قرار الإمام الأكبر -حصل الخليج 365 على نسخة منه، على صرف المكافأة لما تحقق من الانضباط والانتهاء من أعمال امتحانات النقل للترم الثانى والشهادتين الابتدائية والإعدادية ( بصورة أبحاث مقدمة )، وما تحقق من امتحانات آمنة ومنضبطة بالشهادة الثانوية الأزهرية حتى الآن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شيخ الأزهر يقرر صرف مكافأة للعاملين بالمعاهد والمناطق الأزهرية - مستند لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.