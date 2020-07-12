السيسي للواء خالد عبدالعال: أنت محظوظ إنك في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي رسالة للواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، قائلا: "إنت محظوظ إنك في القاهرة".
جاء ذلك بمناسبة افتتاح مشروع الأسمرات 3، اليوم الأحد، بحضور الرئيس السيسي، وعدد من المسئولين، حيث تم استعراض مختلف المشروعات الجارية لتطوير العاصمة.
وقال الرئيس إن الدولة أنفقت ما يقرب من 280 مليار جنيه خلال 6 سنوات لتطوير محافظة القاهرة فقط، متابعًا: "ده علشان نحسن حياة الناس في القاهرة وعايزكم تقارنوا ده بإن لو كنا خدنا قرار بإنشاء عاصمة من 20 أو 30 سنة".
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