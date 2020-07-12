بالحجز الإلكتروني.. عودة الصلوات في كنائس السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس – حسام الدين أحمد:
بدأت كنائس السويس اليوم الأحد في أداء الصلوات، بصلاة قداس عيد الرسل، وسط إجراءات وقائية مشددة منعًا لتفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".
وقال مصدر كنسي في السويس، إن الكنائس حافظت على إجراءات وقائية مشددة عبر بوابات التعقيم وفحص المترددين على الكنيسة.
وأوضح المصدر أن الكنيسة استخدمت وسائل التكنولوجيا الحديثة وشبكة الانترنت
لتنظيم حضور القداس في المستقبل، وذلك من خلال موقع الكتروني يتيح لكل الأقباط حجز الحضور من خلاله إلكترونيًا.
وأضاف أنه جرى إتاحة خدمة الدعم الفني من خلال الاتصال التلفوني أو التواصل المباشر مع مركز الدعم بكل كنيسة والذي يقدم المساعدة والرد على الاستفسارات وتأكيد الحجوزات ومتابعتها، وذلك بهدف الحد من الزحام وإتاحة الصلاة لكل أبناء الكنيسة.
كانت الصوات توقفت بكنائس السويس في 21 مارس الماضي، بعد قرار المجمع المقدس بتعليق الصلوات في الكنائس كإجراء وقائي بسبب تفشي وباء كورونا.
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