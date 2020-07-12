"أمازون" تعتذر عن حث موظفيها بحذف تطبيق "تيك توك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاصم الأنصاري:

اعتذرت شركة "أمازون" عن بريد داخلي أرسلته إلى موظفيها تطالبهم فيه بحذف تطبيق "تيك توك" من هواتفهم الذكية.

وقالت "أمازون" أنها أرسلت البريد الإلكتروني إلى بعض موظفيها عن طريق الخطأ، وأنه لا يوجد تغيير في سياساتنا حتى الآن فيما يتعلق بتطبيق "تيك توك".

ووفق ما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس"، رفضت المتحدثة باسم "أمازون"، جاسي أندرسون، الإجابة على أسئلة حول سبب التغيير أو الخطأ المربك.

وكانت "أمازون" طلبت من كافة موظفيها عبر بريد إلكتروني مرسل إليهم، بإزالة تطبيق "تيك توك" الصيني المصدر من هواتفهم الذكية على الفور.

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وبحسب نسخة من البريد الإلكتروني حصلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عليها، جاء محتوى الرسالة "بسبب المخاطر الأمنية، لم يعد تطبيق تيك توك مسموحا به على الهواتف المحمولة للموظفين التي يصل إليها بريد أمازون الإلكتروني".

ووجد الموظفون أنفسهم مضطرين إلى حذف التطبيق، حتى يستمروا في الدخول إلى البريد الإلكتروني للشركة.

وأوضحت "أمازون" أنها مازالت تسمح لموظفيها بالوصول إلى تطبيق "تيك توك" عبر أجهزة الكمبيوتر المحمولة للشركة، لكنها أكدت أنه ستقطع اتصال هواتفهم الذكية بالبريد الإلكتروني الخاص بأمازون ما لم يحذفوا التطبيق.

ويحظى تطبيق "تيك توك" بشعبية واسعة وسط الشباب في الولايات المتحدة، وهو منصة مملوكة لشركة التقنية الصينية "بيت دانس".

وخضعت هذه الشركة لتدقيق كبير في الولايات المتحدة، بسبب مخاوف من علاقتها بالسلطات الصينية.