رئيس جامعة بنها: حققنا معدلات متقدمة في رصد الشكاوى والتعامل معها

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

حققت جامعة بنها تقدمًا كبيرًا في منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، وتصدرت أول 6 جامعات مصرية في سرعة التعامل مع المشكلات المتنوعة والمستجدة، خاصة في ظل ظروف فيروس كورونا.

جاء ذلك بناء على التقرير الذي قدمه الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بشأن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، وتابع خلاله الجهود التي رصدتها المنظومة في الرصد والاستجابة لشكاوى المواطنين، خلال شهر يونيو 2020.

وكشف التقرير أن جامعة بنها كانت من أعلى الجامعات إنجازا للشكاوى الموجهة لها والرد عليها.

Advertisements

وأكد الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، أن الجامعة بدأت بالفعل في تفعيل منظومة الشكاوى الجديدة، وتحويل الشكاوى الورقية إلى إلكترونية منذ أبريل الماضي.

وأضاف السعيد، أن المنظومة الجديدة للشكاوى تم تطبيقها داخل 22 وحدة على مستوى الجامعة وكلياتها والمستشفيات والمدن الجامعية، وذلك لضمان سهولة استقبال وتسجيل الشكاوى وسرعة الفحص والرد عليها بما يضمن توفير الوقت والجهد.

وتابع السعيد أن الجامعة تستقبل الشكاوى إلكترونيا على رابط منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة www.shakwa.eg أو من خلال الاتصال بالخط الساخن رقم 16528 برئاسة مجلس الوزراء.