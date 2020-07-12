الأمن العام ينفذ 75 ألف حكم قضائي ويضبط 180 تاجر مخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، 174 قطعة سلاح ناري، 180 قضية مخدرات وتنفيذ 75612 حكم قضائي متنوع.

كما ضبط خلال 24ساعة الأخيرة على مستوى الجمهورية، تشكيل عصابي ضم 3 متهم، ارتكبوا 5 حادث سرقة متنوعة، 23 متهما لممارستهم أعمال البلطجة، و181 دراجة نارية مخالفة، و26806 مخالفة مرورية، وفحص (82) من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (12) منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.