فلسطين تُسجل 349 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، تسجيل 349 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، و 408 حالات تعاف، وذكرت الصحة الفلسطينية، فى بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن الإصابات جاءت كالأتى محافظة القدس 105 إصابات، محافظة رام الله والبيرة49 إصابة، ومحافظة الخليل 166، ومحافظة طولكرم 6 إصابات، ومحافظة بيت لحم 11 إصابة، ومحافظة نابلس 7 إصابات.
وأشارت إلى أنه تم تسجيل 5 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وتسجيل 408 حالات شفاء،
وأوضحت أن الحالات الموجودة فى غرف العناية المكثفة 16 حالة من بين المصابين موجودة فى غرف العناية المكثفة، بينها 7 موصولة على أجهزة التنفس الاصطناعي.
وأضافت أنه تم إجراء 2323 فحصاَ لعينات مشتبه بإصابتها، وعدد الحالات النشطة الكلي: 5763، وعدد حالات التعافي 1237، وعدد حالات الوفاة 37.
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