العراق تطالب ألمانيا بدعم رفع العراق من قائمة الدول الممولة الإرهاب

طالب فؤاد حسين، وزير الخارجية العراقي، نظيره الألماني هايكو ماس، خلال اتصال هاتفي، بدعم رفع اسم العراق من القائمة الأوروبية للدول عالية الخطورة في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ، حسبما ذكر موقع

روسيا اليوم.

وأعلنت وزارة الخارجية العراقية في بيان، اليوم الأحد: "تلقى الوزير فؤاد حسين اتصالا هاتفيا من نظيره الألماني.

ودعا وزير الخارجية فؤاد حسين نظيره

الألمانيّ إلى دعم رفع اسم العراق من قائمة الدول عالية الخطورة في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب".

من جهته، نقل بيان الخارجية العراقية عن الوزير الألماني ماس، قوله إن "ألمانيا ستعمل بقوة لحماية السيادة العراقيّة، مُؤكّداً استمرار دعم ألمانيا للعراق في شتى المجالات".