طالب فؤاد حسين، وزير الخارجية العراقي، نظيره الألماني هايكو ماس، خلال اتصال هاتفي، بدعم رفع اسم العراق من القائمة الأوروبية للدول عالية الخطورة في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ، حسبما ذكر موقعروسيا اليوم.
وأعلنت وزارة الخارجية العراقية في بيان، اليوم الأحد: "تلقى الوزير فؤاد حسين اتصالا هاتفيا من نظيره الألماني.
ودعا وزير الخارجية فؤاد حسين نظيرهالألمانيّ إلى دعم رفع اسم العراق من قائمة الدول عالية الخطورة في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب".
من جهته، نقل بيان الخارجية العراقية عن الوزير الألماني ماس، قوله إن "ألمانيا ستعمل بقوة لحماية السيادة العراقيّة، مُؤكّداً استمرار دعم ألمانيا للعراق في شتى المجالات".
كانت هذه تفاصيل خبر العراق تطالب ألمانيا بدعم رفع العراق من قائمة الدول الممولة الإرهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.