روسيا… تجاوز عدد حالات الشفاء من الوباء في البلاد عتبة الـ500 ألف

كتبت أسماء لمنور في الأحد 12 يوليو 2020 01:16 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 12 يوليو 2020 01:16 مساءً - مشاركة

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ولا يزال معدل الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في روسيا عند مستوى مستقر منذ أكثر من أسبوعين، فيما تجاوز عدد حالات الشفاء من الوباء في البلاد عتبة الـ500 ألف.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار فيروس كورونا في روسيا، اليوم الأحد، في تقريرها اليومي، عن تسجيل 6615 إصابة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 6611 إصابة في اليوم السابق.

وأشارت الغرفة إلى عدم ظهور أعراض الإصابة لدى 22.5% من المرضى الجدد، مؤكدة أن الإصابات الجديدة تتوزع بين جميع أقاليم البلاد الـ85 ، باستثناء دائرة تشوكوتكا ذات الحكم الذاتي، حيث لم يتم رصد إصابات جديدة.

وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التي سجلت في روسيا حتى الآن 727162، منها 214766 حالة نشطة، ما يمثل ارتفاعا بـ2870 حالة نشطة منذ يوم أمس.

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ورصدت السلطات الصحية الروسية خلال آخر 24 ساعة 130 وفاة جديدة بين المصابين بالفيروس الذي يسبب مرض “كوفيد-19” (مقابل 188 وفاة أمس)، ما يرفع حصيلة ضحايا الوباء إلى 11335 حالة وفاة.

وتعود 679 من الإصابات الجديدة و27 من الوفيات إلى العاصمة موسكو التي تتصدر قائمة المناطق الروسية الأكثر تضررا بالفيروس التاجي بـ229357 إصابة مؤكدة، منها 4143 حالة وفاة.

وتماثل 3615 مريضا للشفاء من “كوفيد-19” في روسيا منذ أمس، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين في البلاد منذ تفشي الفيروس 501061 شخصا.

وأجري في البلاد حتى اليوم 23 مليون فحص طبي لتشخيص الإصابات بكورونا.

وتحتل روسيا المرتبة الرابعة، بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند، في قائمة عدد الإصابات بكورونا على مستوى العالم.