انفجارت متتالية في معاقل النظام قرب قاعدة “حميميم”.. والغموض يلف مصدرها

كتبت أسماء لمنور في الأحد 12 يوليو 2020 01:16 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 12 يوليو 2020 01:16 مساءً - مشاركة

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وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، على موقعه الإلكتروني إن “الانفجارات دوت في ريف اللاذقية بالقرب من القاعدة الروسية في حميميم نتيجة تصدي الدفاعات الجوية التابعة للنظام لطائرات مسيرة كانت في طريقها إلى القاعدة الروسية، دون ورود معلومات عن أضرار حتى الآن”.

وفي وقت سابق من السبت، أفادت وسائل إعلام حكومية بأن 4 مدنيين أصيبوا بجروح إثر انفجار سيارة مفخخة في مدينة الباب بريف حلب الشمالي.

وزعمت القناة أن السيارة انفجرت بالقرب من سوق خاص بتهريب المحروقات. وتسبب الانفجار “بأضرار مادية بالممتلكات”.

ونهاية شهر يونيو الماضي، قتل جنديان سوريان وأصيب أربعة آخرون في قصف استهدف مواقع شرقي البلاد وجنوبيها، في وقت متأخر من الليل، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية عن مصدر عسكري.

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وأضاف المصدر أن أهدافا جوية “معادية قادمة من شرق وشمال شرق تدمر أطلقت عدة صواريخ باتجاه بعض مواقعنا العسكرية في كباجب غرب دير الزور وفي منطقة السخنة”.

وتأتي انفجارات أمس فيما تشهد الساحة السورية تنافساً بين “رفقاء الدرب” روسيا وإيران في الحصول على الحصرة الأكبر من كعكة الاسد التي يتم تقسيمها، كما شهدت مؤخراً مناطق النفوذ الإيراني في شمال شرق سوريا توغلا للقوات الروسية وتمركزا في بعض المناطق.

اتفاق حميميم

وكانت روسيا، التي تتخذ من حميميم قاعدة عسكرية لها في سوريا، قد أعلنت أكثر من مرة عن إحباط محاولات للهجوم على مركز التنسيق الروسي في قاعدة حميميم الجوية بواسطة طائرات مسيرة.

ووقعت روسيا اتفاقا مع سوريا، في أغسطس 2015، يمنح الحق للقوات العسكرية الروسية باستخدام قاعدة حميميم في كل وقت دون مقابل، ولأجل غير مسمى.

إلى ذلك، أعلنت موسكو عقب مرور سنة على الوجود الروسي في سوريا، عزمها توسيع قاعدة حميميم، بغرض تحويلها إلى قاعدة جوية عسكرية مجهزة بشكل متكامل.