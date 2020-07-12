كتب هاني نصر العربي في الأحد 12 يوليو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر العراق يعلن وفاة قائد في الجيش بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت رئاسة أركان الجيش العراقي، بيانًا رسميًا، اليوم الأحد، نعت فيه اللواء الركن في القوات الخاصة، مراد كريم سلمان الربيعي، الذي توفي بعد إصابته بفيروس كورونا.

وقالت رئاسة أركان الجيش العراقي: "بقلوب مفعمة بالايمان بقضاء الله وقدره تودع رئاسة اركان الجيش قائدا من قادتها المخلصين الشجعان اللواء قوات خاصة الركن مراد كريم سلمان الربيعي، مدير صنف المشاة".

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وأضافت رئاسة أركان الجيش العراقي: "الربيعي وافاه الاجل متأثرا بإصابته بفيروس كورونا ملتحقا الى جوار الرفيق الاعلى تاركا لنا مواقف بطولية وانسانية نفخر بها على طول خدمته العسكرية المشرفة".

وتوفي أمس أيضا المتحدث باسم شرطة محافظة كركوك العراقية، العميد أفراسياو كامل، بعد إصابته بفيروس كورونا، وتوفي قبل أيام كذلك مدير إدارة الدفاع المدني في بغداد/ الكرخ، حسن أحمد، إثر إصابته بفيروس كورونا، ومؤخرا توفي مسؤول التصريحات الأمنية في وزارة التجارة العراقية، ماجد محمد الموسوي، جراء إصابته بالفيروس.