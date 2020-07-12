كتب هاني نصر العربي في الأحد 12 يوليو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تحذر من بعض معقمات الايدي: تسبب العمى والوفاة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA تحذيرًا عالميًا من بعض معقمات الأيدي، حيث تسببت في وفاة عدد كبير من الاشخاص ونقل اخرين للمستشفى، عقب استخدامها بطرق غير آمنة. ووفق صحيفة «دايلي ميل»، تصنّع المعقمات شركة «Eskbiochem SA de CV»، وتحتوي علي ما لا يقل عن 81% من مادة الميثانول.

واكد تقرير FDA علي ان الاستخدام المستمر لمادة الميثانول يمكن ان يسبب مشاكل صحية عديدة من بينها الغثيان والصداع وتشوش الرؤية والعمي، وممكن ان تسبب تلف دائم في الجهاز العصبي، ومضاعفات قد تصل الي الوفاة.

وطلبت الادارة من الاشخاص الذين تظهر عليهم اعي اعراض بسرعة التوجه لاقرب مستشفي لتلقي العلاج. واكدت ان كل مستخدمي هذه المعقمات معرضون للخطر، كما انها ذات أثر قاتل على الأطفال. واوصت الاشخاص باستخدام مطهر يدوي يحتوي علي الكحول الايثيلي بنسبة 60% حيث يعتبر اكثر امانا.

ولا تزال تحقيقات المؤسسة جارية بشأن استخدام الميثانول في بعض معقمات الأيدي. وستفصح عن معلومات إضافية فور توفرها.