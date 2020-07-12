كتب هاني نصر العربي في الأحد 12 يوليو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر انفجار ضخم في مصنع للوقود بالصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن التلفزيون المركزي الصيني، اليوم الأحد، فقدان شخصين، وإصابة آخران، جراء انفجار ضخم في مصنع للوقود الحيوي بإقليم فوجيان بجنوب الصين.

ووقع الانفجار، في حوالي الساعة 10:10 صباحا بالتوقيت المحلي (02:10 بتوقيت غرينتش)، في شركة لونغيان تشويوه، وهي شركة لإنتاج الوقود الحيوي في مدينة لونغيان بجنوب البلاد، عندما كان العمال يجرون أعمال الصيانة.

واستمر الحريق الناتج عن الانفجار حتى الساعة 06:00 بتوقيت غرينتش. وقال التلفزيون المركزي إن السلطات أرسلت ما يربو على 100 رجل إطفاء للموقع وأجلت السكان في المناطق القريبة.

وفي وقت سابق، سجلت السلطات الصحية في الصين، إصابتين جديدتين بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وفي بيان للجنة الصحة الوطنية بالصين، قالت فيه إنه تم التبليغ عن إصابتين جديدتين وافدتين، ولم تسجل أية حالات وفاة جديدة.

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وأضافت اللجنة الصحية الصينية، أن عدد الإصابات بالفيروس الذي ظهر في شهر ديسمبر الماضي بلغ في 83587 حالة مؤكدة، و4634 حالة وفاة.

وأشارت اللجنة الصحية الصينية، إلى تماثل 78623 حالة للشفاء وخروجهم من المستشفيات.

واتخذت العديد من دول العالم، إجراءات وقائية واحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، مثل حظر التجوال، ومنع التجمعات وإيقاف حركة السفر بين الدول، وغيرها من الإجراءات الوقائية لمنع انتشار هذا الفيروس.

وانتقل فيروس كورونا إلى العديد من الدول؛ وسجلت عشرات حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.