كتب هاني نصر العربي في الأحد 12 يوليو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر "ستاربكس" يقدم لمحجبة مشروبًا كتب عليه "داعش" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر موقع "ار تي" فيديو عن فتاة مسلمة محجبة تبلغ من العمر 19 عام تدعي "عائشة"، اورد فيه انها حصلت من احدي مقاهي ستاربكس في ولاية مينيسوتا الامريكية علي فنجان من القهوة كتب عليه "داعش".

عادة ما يكتب العاملون في المقهي اسم صاحب الطلب علي مشروبه، وقد كررت الفتاة اسمها عدة مرات ولا تري اي شبه بينه وبين اسم "داعش"، وعندما تلقيت طلبها اصيب بصدمة عندما قرات الاسم المكتوب عليه.

وقد تقدمت عائشة بشكوي ضد شركة "ستاربكس" الي الجهات المختصة في ولاية مينيسوتا. واشار محامي عائشة الي ان مدير المتجر دافع عن العامل قائلا انه اساء فهم الاسم، وقدم للفتاة مشروبا جديدا وبطاقة هدايا بقيمة 25 دولار.

وقال متحدث باسم شركة "ستاربكس" ان هذا المقهي تديره شركة "تارجت". اما المتحدث باسم "تارجت" فقد قال انهم حققوا في الامر، وان الامر "لم يكن متعمدا" ولكنه "خطأ مؤسف"، مشيرا الي انه تم اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة مع عضو الفريق لضمان عدم تكرار ما حدث. واكد ان العامل لم يسمع ابدا عن "داعش".

أما عائشة فقد تقدمت الي وزارة حقوق الانسان الامريكية مطالبة بطرد كلا من العامل والمدير. واثار الواقعة جدلا كبيرا وتضامنا مع عائشة، حيث دعمها المدير التنفيذي لفرع مجلس العلاقات الامريكية الاسلامية بمينيسوتا، داعيا الي التوقف عن وصف المسلمين بكلمة "داعش". كما دعي محامي الحقوق المدنية اليك شو الشركة للالتزام بالوقوف ضد كراهية السلام وجميع اشكال التمييز والعنصرية.

