كتب هاني نصر العربي في الأحد 12 يوليو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر لليوم الرابع على التوالي.. الهند تسجل أعلى إصابات بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الهند عن 28،637 حالة إصابة بفيروس كورونا صباح اليوم الأحد - وهو اليوم الرابع على التوالي الذي سجلت فيه البلاد رقما قياسيا يوميا جديدا للعدوى، وفقا لما اوردته شبكة "سي ان ان"

سجلت الهند الآن ما لا يقل عن 849553 حالة اصابة بمرض Covid-19، أكثر من أي دولة أخرى باستثناء البرازيل أو الولايات المتحدة. ومن بين هؤلاء، هناك 292،258 حالة نشطة، بينما تعافى 534،620 مريضا، وفقا لوزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية.

كما توفي ما لا يقل عن 22،674 شخص بسبب الفيروس.

وطبقا للمسؤولين، فإن ولاية ماهاراشترا الغربية لا تزال المنطقة الأكثر تضررا في الهند حيث سجلت 246،660 حالة إصابة و10،116 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس.

وفي الوقت نفسه، ابلغت ولاية فيكتوريا الأسترالية عن 273 حالة إصابة أخرى بفيروس كورونا ووفاة يوم السبت، وفقًا لرئيس الوزراء دانييل أندروز.

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وقال اندروز ان الولاية سجلت حتى الان 1184 حالة نشطة - 57 من بينهم في المستشفى و16 مريضا في العناية المركزة.

بعد أسابيع من إبقاء الفيروس تحت السيطرة، تصارع فيكتوريا طفرة مثيرة للقلق في الحالات. في الأسبوع الماضي، أغلقت الدولة حدودها من أجل وقف الانتشار.

قال اندروز "هذا وقت خطير، انه وقت صعب للغاية". وحث الناس على اتباع أوامر الحكومة بالبقاء في المنزل، وحذر المواطنين من أنه سيتم تغريمهم إذا "خرجوا او ارتكبوا خطأ".

يخضع سكان ملبورن الكبرى لإجراءات إغلاق صارمة منذ وقت سابق من هذا الأسبوع. لا يمكنهم مغادرة منازلهم إلا من أجل تسوق البقالة أو تقديم الرعاية أو ممارسة الرياضة أو العمل.

فقد أظهر ثمانية من العاملين في مجال الرعاية الصحية في مستشفى في ملبورن نتائج إيجابية لفيروس التاجية. وقال مستشفى ألفريد في بيان صدر الأحد إن خمسة من هؤلاء الأشخاص أصيبوا بالفيروس من خلال انتقال العدوى من المجتمع، وليس في العمل.