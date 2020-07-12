كتب هاني نصر العربي في الأحد 12 يوليو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر سقوط قتلى بإطلاق نار في ولاية تكساس الأمريكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنته قناة "ABC" التلفزيونية، اليوم الأحد، مقتل شرطيين خلال عملية إطلاق نار في مدينة مكالين الأمريكية في تكساس، أثناء مطاردة مشتبه فيه.

وكشف المتحدث باسم إدارة تكساس للسلامة العامة اللفتنانت كريستوفر أوليفاريز: إن ضابطي الشرطة قتلا بالرصاص في الجانب الجنوبي من المدينة ونُقِلا إلى مستشفى في المنطقة.

Advertisements

وأشارت مصادر أمنية، إلى أن المشتبه فيه يدعى، أودون إغناسيو كاماريلو، ويبلغ من العمر 23 سنة، موضحة أنه فتح النار عندما حاول الضابطان إلقاء القبض عليه.

وبحسب الشرطة الأمريكية، انتحر المشتبه فيه بعد قتل الشرطيين، وأن له سجلا إجراميا لدى الجهات الأمنية، وكان قد جرى اعتقاله في الماضي.