نشرة خاصة من المستوى البرتقالي.. طقس حار وزخات رعدية الأحد والإثنين

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن عددا من مناطق المملكة ستشهد طقسا حارا، اليوم الأحد وغدا الاثنين.

وأوضحت المديرية، في نشرة خاصة من المستوى البرتقالي، أن عمالات وأقاليم أسا-الزاك، واد الذهب، بوجدور، أوسرد، بني ملال، قلعة السراغنة، سمارة، الفقيه بن صالح، الخميسات، خريبكة، مراكش، الرحامنة، سطات، تارودانت، طاطا وزاكورة ستشهد اليوم الأحد وغدا الاثنين، طقسا حارا حيث ستترواح درجات الحرارة ما بين 41 و44 درجة.

وأضافت النشرة الخاصة أنه من المرتقب كذلك أن تهم زخات رعدية محليا قوية عمالات وأقاليم الحوز، تارودانت، ورزازات، تنغير، أزيلال، زاكورة، طاطا، ميدلت، خنيفرة وإفران، اليوم الأحد من الساعة الواحدة بعد الزوال إلى الساعة التاسعة مساء.

وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه الزخات الرعدية ستكون مصحوبة بحبات البرد ورياح هابطة.