كورونا.. جهة طنجة- تطوان – الحسيمة تسجل أكبر عدد من المصابين الجدد – توزيع جغرافي

توزعت الاصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال 16 ساعة الأخيرة، على تسع جهات في المملكة، فيما استأثرت جهة طنجة – تطوان – الحسيمة بأكبر عدد منها.

وحسب آخر تحديث لوزارة الصحة، اليوم الأحد، فإن جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، سجلت، خلال الساعات القليلة الماضية 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما رفع حصيلة الاجمالية إلى 3021 حالة، كما سجلت جهة الدارالبيضاء – سطات 23 إصابة جديدة بالفيروس رفعت مجموع إصابات الجهة إلى 3913 حالة.

وفي السياق ذاته، سجلت كل من جهة فاس – مكناس 13 حالة جديدة، ومراكش – آسفي سبع حالة جديدة، والعيون – الساقية الحمراء سبع حالات جديدة، فيما سجلت ست إصابات جديدة في جهة الوباط – سلا – القنيطرة، وإصابتان في كل من جهات سوس – ماسة، والداخلة – واد الذهب، وأربع إصابات جديدة في جهة بني ملال – خنيفرة.

يذكر أن وزارة الصحة أعلنت ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب إلى 15635 حالة، حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم، بعد تسجيل 93 حالة جديدة.