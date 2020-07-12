توزعت الاصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال 16 ساعة الأخيرة، على تسع جهات في المملكة، فيما استأثرت جهة طنجة – تطوان – الحسيمة بأكبر عدد منها.
وحسب آخر تحديث لوزارة الصحة، اليوم الأحد، فإن جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، سجلت، خلال الساعات القليلة الماضية 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما رفع حصيلة الاجمالية إلى 3021 حالة، كما سجلت جهة الدارالبيضاء – سطات 23 إصابة جديدة بالفيروس رفعت مجموع إصابات الجهة إلى 3913 حالة.
وفي السياق ذاته، سجلت كل من جهة فاس – مكناس 13 حالة جديدة، ومراكش – آسفي سبع حالة جديدة، والعيون – الساقية الحمراء سبع حالات جديدة، فيما سجلت ست إصابات جديدة في جهة الوباط – سلا – القنيطرة، وإصابتان في كل من جهات سوس – ماسة، والداخلة – واد الذهب، وأربع إصابات جديدة في جهة بني ملال – خنيفرة.
يذكر أن وزارة الصحة أعلنت ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب إلى 15635 حالة، حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم، بعد تسجيل 93 حالة جديدة.
كانت هذه تفاصيل خبر كورونا.. جهة طنجة- تطوان – الحسيمة تسجل أكبر عدد من المصابين الجدد – توزيع جغرافي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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