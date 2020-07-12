- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. مليشيا الحوثي تحرم المسنين من رواتبهم بصندوق نظافة إب والان مع التفاصيل
الأحد 12 يوليه 2020
أقدمت مليشيا الحوثي على حرمان المسنين والمرضى العاملين في صندوق النظافة والتحسين في محافظة إب من إستلام رواتبهم الشهرية التي تصرف من إيرادات الصندوق.
وكشفت مصادر مطلعة عن قرار من مدير الصندوق "طارق الوصابي" المعين في منصبه من قبل المليشيا، بإيقاف صرف رواتب المتقاعدين وأصحاب إصابات العمل الشديدة.
ووصف نشطاء قرار الوصابي بأنه خطوة غير إنسانية، مشيرين إلى أن تلك الرواتب بسيطة ولا تتجاوز (20) ألف ريال، بينما يتقاضى المسؤولون في الصندوق ومن يقف خلفهم مبالغ كبيرة جدا من إيراداته.
ويمارس القيادي الحوثي "الوصابي" فساد مالي وإداري لم تشهده محافظة إب، ويعبث بإيرادات صندوق النظافة، والذي يعد من أكبر وأهم المؤسسات الإيرادية بمحافظة إب. في الوقت الذي يتعرض عمال النظافة والمنتمين للصندوق لعمليات إستقطاعات لمرتباتهم التي تصل في أقصى حدودها إلى 26 ألف ريال
كانت هذه تفاصيل خبر اليمن.. مليشيا الحوثي تحرم المسنين من رواتبهم بصندوق نظافة إب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.