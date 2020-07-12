اليمن.. مليشيا الحوثي تحرم المسنين من رواتبهم بصندوق نظافة إب

الأحد 12 يوليه 2020

أقدمت مليشيا الحوثي على حرمان المسنين والمرضى العاملين في صندوق النظافة والتحسين في محافظة إب من إستلام رواتبهم الشهرية التي تصرف من إيرادات الصندوق.



وكشفت مصادر مطلعة عن قرار من مدير الصندوق "طارق الوصابي" المعين في منصبه من قبل المليشيا، بإيقاف صرف رواتب المتقاعدين وأصحاب إصابات العمل الشديدة.

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ووصف نشطاء قرار الوصابي بأنه خطوة غير إنسانية، مشيرين إلى أن تلك الرواتب بسيطة ولا تتجاوز (20) ألف ريال، بينما يتقاضى المسؤولون في الصندوق ومن يقف خلفهم مبالغ كبيرة جدا من إيراداته.

ويمارس القيادي الحوثي "الوصابي" فساد مالي وإداري لم تشهده محافظة إب، ويعبث بإيرادات صندوق النظافة، والذي يعد من أكبر وأهم المؤسسات الإيرادية بمحافظة إب. في الوقت الذي يتعرض عمال النظافة والمنتمين للصندوق لعمليات إستقطاعات لمرتباتهم التي تصل في أقصى حدودها إلى 26 ألف ريال