شكرا لقرائتكم خبر عن 93 إصابة جديدة بكورونا في المغرب والان نبدء بالتفاصيل

سجلت المغرب 93 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 15635. وقالت وزارة الصحة المغربية اليوم إن عدد الوفيات ارتفع إلى 247 حالة بعد تسجيل حالتي وفاة جديدتين، مشيرةً إلى أن العدد الإجمالي لحالات الشفاء بلغ 12212 بعد تعافي 147 شخصاً.

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