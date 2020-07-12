شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يفرض شروطه على الانتخابات في إسبانيا والان نبدء بالتفاصيل

تجرى الانتخابات الإقليمية في شمال إسبانيا اليوم الأحد، في ظل أزمة فيروس كورونا، حيث تشهد مراكز الإقتراع تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي والالتزام بارتداء الكمامات وعدم وضع ستائر على المقصورات.

غير أن هناك مخاوف واسعة النطاق من أن نسبة الإقبال في الإنتخابات بإقليمي الباسك وجاليسيا ستكون ضئيلة بسبب المخاوف من فيروس كورونا، الذي أضر بإسبانيا بشدة.

ويحق لنحو أربعة ملايين شخص الإدلاء بأصواتهم في الإنتخابات الإقليمية، التي من غير المحتمل أن تشهد اضطرابات كبيرة بعد حملة انتخابية ألقى الفيروس بظلاله عليها.

وكان من المقرر إجراء الانتخابات في الخامس من إبريل الماضي، لكن تم تأجيلها بسبب الوباء. ومن المتوقع صدور نتائج موثوق بها بحلول مساء اليوم الأحد.