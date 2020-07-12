رسمياً.. القوة الجوية يضم نجم الكهرباء

وذكر النادي في بيان تلقته الخليج 365، ان "لاعب الوسط علي محسن، وقع على كشوفات القوة الجوية بصورة رسمية لمدة ثلاثة مواسم قادما من فريق الكهرباء".

تجدر الإشارة الى ان محسن يعد من اللاعبين المميزين في خط الوسط واحد الاعمدة الأساسية لفريق الكهرباء.



وكان نادي القوة الجوية قد حصل على توقيع اللاعب منذ 16 حزيران الماضي، لكنه اجل الإعلان بشكل رسمي عن الصفقة حتى تمكن محسن من الحصول على كتاب الاستغناء من فريقه الكهرباء.