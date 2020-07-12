2020-07-12 | 11:57
1,254 مشاهدة
اعلن نادي القوة الجوية، تعاقده بشكل رسمي مع اللاعب علي محسن لتمثيل فريق كرة الصقور في الموسم المقبل.
وذكر النادي في بيان تلقته الخليج 365، ان "لاعب الوسط علي محسن، وقع على كشوفات القوة الجوية بصورة رسمية لمدة ثلاثة مواسم قادما من فريق الكهرباء".
تجدر الإشارة الى ان محسن يعد من اللاعبين المميزين في خط الوسط واحد الاعمدة الأساسية لفريق الكهرباء.
وكان نادي القوة الجوية قد حصل على توقيع اللاعب منذ 16 حزيران الماضي، لكنه اجل الإعلان بشكل رسمي عن الصفقة حتى تمكن محسن من الحصول على كتاب الاستغناء من فريقه الكهرباء.
تجدر الإشارة الى ان محسن يعد من اللاعبين المميزين في خط الوسط واحد الاعمدة الأساسية لفريق الكهرباء.
وكان نادي القوة الجوية قد حصل على توقيع اللاعب منذ 16 حزيران الماضي، لكنه اجل الإعلان بشكل رسمي عن الصفقة حتى تمكن محسن من الحصول على كتاب الاستغناء من فريقه الكهرباء.
كانت هذه تفاصيل خبر رسمياً.. القوة الجوية يضم نجم الكهرباء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.