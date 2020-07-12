هل منحت السعودية 100 ألف تأشيرة حج مجانية لهذا العام

ردت السفارة السعودية في القاهرة، على مزاعم نشرت، على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن "السلطات السعودية منحت تأشيرات حج مجانية لهذا العام".
وأكدت السفارة السعودية في القاهرة، في بيان لها، "عدم صحة الرسائل المنتشرة من خلال المواقع الإلكترونية الوهمية التي تقوم بالترويج للحصول على رحلات حج أو عمرة مجانية"، مشيرة إلى أن "هذه المواقع تستخدم منصات التواصل الاجتماعي (واتسآب - فيسبوك - تويتر) وغيرها، بهدف التحايل والنصب على المواطنين".
وشددت السفارة على أنه "لا علاقة للمملكة بهذه الدعوات الوهمية بأي شكل من الأشكال، وأنها غير مسئولة عن أي معلومات تَرِد على هذه المواقع غير آمنة، أو أي عمليات نصب قد يتعرض لها المسجلين عليها".
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