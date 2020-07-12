ترامب يظهر بكمامة للمرة الأولى خلال زيارة لمنشأة طبية عسكرية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

ارتدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كمامة يوم السبت خلال زيارة لمنشأة طبية عسكرية خارج واشنطن حيث التقى بجنود مصابين وموظفي الخطوط الأمامية بالقطاع الصحي وذلك رغم تجنبه في السابق وضع الكمامة علنا حتى في ظل انتشار وباء فيروس كورونا.

وتمثل زيارة مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني المرة الأولى التي يظهر فيها ترامب وهو يضع كمامة منذ ظهور الفيروس في الولايات المتحدة في وقت سابق من العام الجاري.

وكان الرئيس رفض من قبل ارتداء الكمامة أو دعوة الأمريكيين لارتدائها قائلا إنها حرية شخصية وذلك رغم قوله إنه سيرتديها إذا وقف في حشد أو تعذر عليه الحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعي.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض قبيل زيارته للمنشأة الطبية "أعتقد أنه عندما تكون في مستشفى خاصة في هذا الموقع بالتحديد حيث تتحدث مع كثير من الجنود وأناس في بعض الحالات قد خرجوا للتو من غرف العمليات، أعتقد أنه سيكون شيئا عظيما أن ترتدي كمامة".

وسار ترامب داخل المنشأة أمام وسائل الإعلام مرتديا كمامة زرقاء لسلاح البحرية مزينة بختم رئاسي ذهبي.

وحث كبار مسؤولي الصحة العامة على استخدام الكمامات لإبطاء انتشار الفيروس الذي أودى بحياة نحو 134 ألف أمريكي.

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وارتفع عدد الإصابات الجديدة بمرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بالفيروس بواقع 69 ألف حالة يوم الجمعة وذلك في ثالث زيادة قياسية يومية على التوالي.

ووفقا لإحصاء رويترز تجاوز عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في الولايات المتحدة ثلاثة ملايين حالة.

وقال متحدث باسم المرشح الرئاسي الديمقراطي للانتخابات الرئاسية جو بايدن إن ترامب أمضى شهورا وهو يتجاهل نصيحة خبراء الصحة ويضفي صبغة سياسية على ارتداء الكمامة.

وأضاف المتحدث اندرو بيتس "بدلا من تحمل المسؤولية والاضطلاع بالقيادة، أضاع أربعة أشهر قدم خلالها الأمريكيون التضحيات وذلك بتأجيج الانقسامات وإثناء الأمريكيين عن خطوة أساسية للغاية لحماية بعضهم البعض".