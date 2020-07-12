إيران تعلن أن خطأ في ضبط الرادار تسبب بإسقاط الطائرة الأوكرانية مطلع العام

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الطائرة الأوكرانية

أعلن تقرير لمنظمة الطيران المدني الايراني أن "خطأ بشريا" مرتبطا بضبط الرادار كان "السبب الأساسي" وراء حادث إسقاط طائرة بوينغ الأوكرانية في 8 كانون الثاني/يناير قرب طهران والذي أودى بـ176 شخصا كانوا على متنها.

وأفاد التقرير الذي نشر ليل السبت الأحد "كان هناك عطل نجم عن خطأ بشري في متابعة عملية" ضبط نظام الرادار، ما عرقل قدرته على التعرّف على مسار الأشياء في مجاله.