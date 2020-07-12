حصيلة وفيات المغرب بسبب كورونا ترتفع وتصل إلى 247 حالة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل البلاد لوفيات جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد.

وحسب آخر تحديث لوزارة الصحة للوضع الوبائي بالبلاد، فإن مصالحها سجلت وفاتين جديدتين بسبب فيروس كورونا المستجد، ما رفع حصيلة وفيات المغرب جراء الجائحة إلى 247 حالة.

وفي ذات السياق، أعلنت وزارة الصحة صباح اليوم الأحد، عن تسجيل وقالت الوزارة، إن عدد حالات التعافي من كورونا في المغرب، ارتفع إلى 12212 حالة، بعد تسجيل 147 حالة شفاء جديدة، خلال 16 ساعة الأخيرة.

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وزارة الصحة، وحسب تفسيرات سابقة لها، تؤكد أن الوفيات الأخيرة المسجلة بالمغرب جراء فيروس كورونا المستجد، تعود لأشخاص يعانون إما من أمراض مزمنة أو تقدم في السن، مؤكدة على أن جل حالات الإصابة الجديدة بالفيروس، لا تحمل أعراض.

ارتفاع درجة الحرارة الذي تعرفه عدد من مناطق البلاد خلال هذه الأيام، تراهن عليه وزارة الصحة للتخفيف من شراسة فيروس كورونا المستجد، إلا أن هذا الارتفاع في الحرارة، لن يكون سببا في وقف انتشار الفيروس، خصوصا أن سرعة انتشاره تزايدت.

يشار إلى أن وزارة الصحة، أعلنت قبل قليل، عن ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب إلى 15635 حالة، حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم الأحد، بعد تسجيل 93 حالة جديدة.