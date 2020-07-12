عاجل.. 93 إصابة جديدة بكورونا في المغرب والحصيلة تصل إلى 15635 حالة

أعلنت وزارة الصحة، قبل قليل، عن ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب إلى 15635 حالة، حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم الأحد، بعد تسجيل 93 حالة جديدة.

وحسب ذات الحصيلة، فقد وصل عدد الوفيات إلى 247 حالة، حتى صباح اليوم الأحد، بعد تسجيل وفاتينديدتين خلال الـ16 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة، إن عدد حالات التعافي من كورونا في المغرب، ارتفع إلى 12212 حالة، بعد تسجيل 147 حالة شفاء جديدة.

وأضافت الوزارة، على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب “www.covidmaroc.ma”، أن عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي بلغ 712312 حالة.

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وتقول وزارة الصحة، إن أكبر عدد من الإصابات الجديدة، المسجلة خلال الأيام الأخيرة، يتم اكتشافها في صفوف المخالطين للحالات المؤكدة، وأغلب المصابين لا تظهر عليهم أعراض المرض أو تظهر عليهم أعراض خفيفة، وسط تراجع الحالات المتكفل بها بعد تفاقم وضعها الصحي.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.