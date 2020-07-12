نجم بوليوود يعلن إصابته بكورونا

كسف الممثل الهندي الشهير أميتاب باتشان، أمس السبت، أنه أصيب بفيروس كورونا المستجد.
الممثل الشهير، نجم سينما بوليوود شارك على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي، فايسبوك، تدوبنة قال فيها: “ثبتت إصابتي بفيروس كورونا، وجرى نقلي للمستشفى.. أسرتي والعاملين لدي يخضعون للفحوصات، في انتظار النتائج”.
ونبه الممثل الهندي معارفه من خطر العدوى، وقال: “كل من تعامل معي خلال الـ10 أيام الماضية، يجب أن يذهب إلى إجراء فحص فيروس كورونا”.
يذكر أن أميتاب يبلغ من العمر 77 سنة، وسجلت إصابته في مدينة مومباي الهندية، التي اقتربت من الوصول إلى 100 ألف حالة مصابة بكورونا.
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