طقس نهاية الأسبوع.. أجواء حارة مع سحب منخفضة

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار فوق السهول الداخلية وسوس والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي وجنوب المملكة.

وستتشكل سحب منخفضة، خلال الليل والصباح، مرفوقة بكتل ضبابية بالسواحل والسهول الأطلسية وبالواجهة المتوسطية. كما ستظهر سحب أخرى غير مستقرة مع نزول قطرات مطرية أو بروز رعد محلي فوق مرتفعات الأطلس، والمناطق المجاورة، والجنوب الشرقي، والمنطقة الشرقية، وهضاب الفوسفاط وولماس، والسايس، والريف، وسواحل البحر الأبيض المتوسط، مع قطرات خفيفة أحيانا بالواجهة المتوسطية والسواحل الوسطى والشمالية .

وستكون الأجواء مستقرة والسماء صافية إلى قليلة السحب بباقي الأرجاء، مع هبوب زوابع رملية محلية بالأقاليم الجنوبية للمملكة.

وستهب الرياح قوية بعض الشيء إلى أحيانا شرقية بمنطقة طنجة، ومعتدلة إلى قوية نوعا ما من الغرب أو من الشمال بالسهول الوسطى وبالأقاليم الجنوبية، بينما ستهب ضعيفة إلى معتدلة من الشمال أو من الغرب أحيانا بباقي جهات المملكة.

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وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 28 و 35 درجة بالجنوب الشرقي، وكذا بشرق الأقاليم الجنوبية للمملكة، وداخل سوس، وما بين 22 و 28 درجة بالمنطقة الشرقية، والسايس، والريف، والواجهة المتوسطية، ومنطقة طنجة، وهضاب الفوسفاط ووالماس، والسهول الداخلية وداخل الأقاليم الجنوبية وبالسفوح الجنوبية-الشرقية، وستكون ما بين 15 و 22 درجة بمرتفعات الأطلس وبالسهول الأطلسية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا، ما بين 41 و 46 درجة بكل من داخل منطقة سوس، وشرق الأقاليم الجنوبية، وأقصى الجنوب الشرقي، والسايس، والسهول غرب الأطلس، وما بين 35 و 41 درجة بالجنوب الشرقي، وداخل الأقاليم الجنوبية، وهضاب الفوسفاط، وولماس، والريف، وجنوب المنطقة الشرقية وبالمتبقي من السهول الداخلية، وما بين 30 و 35 درجة بالمتبقي من المنطقة الشرقية والسفو ح الجنوبية الشرقية وبسهول المحيط الأطلسي، وستكون ما بين 24 و 30 درجة بمرتفعات الأطلس وبالقرب من السواحل.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.