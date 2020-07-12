الجاليات الفلسطينية: 175 حالة وفاة و3472 إصابة بكورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية، تسجيل 175 حالة وفاة، و3472 إصابة جراء فيروس كورونا بصفوف الجاليات الفلسطينية حول العالم فيما سجلت و1476 حالة تعاف.

وذكرت الوزارة أنه لم يتم تسجيل وفيات جديدة خلال يوم السبت، مؤكدة في بيانها أن فريق العمل المختص بمتابعة جميع الترتيبات والتفاصيل المتعلقة بحملة "عودة الأحباب" إلى أرض الوطن، يعمل على مدار الساعة لاستكمال إجلاء المزيد من الفلسطينيين حول العالم.

كما يواصل متابعته لتسهيل الحجوزات وحل المشاكل وتذليل الصعوبات أمامهم، وذلك لتأمين صعودهم إلى طائرات الإجلاء ووصولهم إلى أرض الوطن بشكل صحي وآمن ومريح.

ويتابع الفريق عملية إجلاء العالقين في الوطن منذ ما قبل الجائحة، ممن انقطعوا عن أعمالهم ودراستهم وأسرهم في دول أخرى.

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ويقدم الفريق جميع التسهيلات والمعلومات الضرورية لهم من أجل تأمين سفرهم عبر معبر الكرامة بعد حصولهم على التصاريح والموافقات الرسمية المطلوبة.

وأفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأميركية بتسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية في ولاية ميتشغن، ليرتفع عدد الإصابات إلى 1908، فيما لم تسجل اية حالة وفاة جديدة، ليبقى عدد الوفيات 64.

إلى ذلك، أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" في لبنان، تسجيل ثلاث إصابات بفيروس كورونا بمخيم الرشيدية للاجئين في لبنان.

وجددت "الأونروا" في بيانها التأكيد على أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للعزل الطبي في حال اقتضت الضرورة، والتزامها بتغطية جميع النفقات الطبية المتعلقة بفيروس كورونا في إطار سياستها المعتمدة.