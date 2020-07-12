اعتقال مشتبهين بإطلاق نار وإصابة 3 أشخاص بجسر الزرقاء

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت الشرطة، الليلة الماضية، شابين يبلغان من العمر 19 عاما من جسر الزرقاء، بشبهة ضلوعها في جريمة إطلاق نار أصيب على إثرها 3 شبان من القرية.
ومن المزمع أن تنظر المحكمة في الخضيرة بطلب تمديد فترة اعتقال المشتبهين على ذمة التحقيق.
يذكر أن جريمة إطلاق النار أسفرت عن إصابة 3 شبان بجراح متفاوتة، إذ وصفت حالة أحدهم (28 عاما) بالخطيرة، بينما الآخران بالمتوسطة.
وأحيل المصابون إلى مستشفى "هيلل يافة" في الخضيرة لاستكمال العلاج.
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