اعتقال مشتبهين بإطلاق نار وإصابة 3 أشخاص بجسر الزرقاء

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت الشرطة، الليلة الماضية، شابين يبلغان من العمر 19 عاما من جسر الزرقاء، بشبهة ضلوعها في جريمة إطلاق نار أصيب على إثرها 3 شبان من القرية.

ومن المزمع أن تنظر المحكمة في الخضيرة بطلب تمديد فترة اعتقال المشتبهين على ذمة التحقيق.

يذكر أن جريمة إطلاق النار أسفرت عن إصابة 3 شبان بجراح متفاوتة، إذ وصفت حالة أحدهم (28 عاما) بالخطيرة، بينما الآخران بالمتوسطة.

وأحيل المصابون إلى مستشفى "هيلل يافة" في الخضيرة لاستكمال العلاج.