4 قتلى من الأمن الأفغاني في اشتباكات مع طالبان

الأحد 12 يوليه 2020

أفادت مصادر أمنية بمقتل 4 على الأقل وإصابة 10 آخرين من قوات الأمن الأفغانية، إثر اشتباكات مع عناصر طالبان في إقليم باغلان، شمال البلاد.



ووقعت الاشتباكات، أمس السبت، على طريق باغلان-سامانجان السريع، بعد أن هاجم مسلحو طالبان قوات الأمن، بحسب ما ذكرته قناة طلوع نيوز التلفزيونية الأفغانية.

وقالت مصادر أمنية إنه تم إغلاق الطريق السريع أمام حركة المرور لعدة ساعات وتعرضت أربع سيارات من طراز هامفي تابعة للقوات الأفغانية لأضرار في الاشتباك.

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في هذه الأثناء، أكد نبي الله نبي، وهو قائد عسكري بإقليم باغلان، أن طالبان تكبدت أيضا خسائر بشرية في الاشتباكات، لكن ليس هناك أي تقرير محدد بعد.

والسبت قتل مدنيون واحتجز آخرون كرهائن، في هجمات متفرقة لحركة طالبان بـ3 أقاليم أفغانية، بحسب مسؤولين.

وخلال الأسابيع الأخيرة، قتل مئات من أفراد قوات الأمن الأفغانية ومدنيون، في هجمات نُسبت لحركة طالبان.

وحذرت الحكومة الأفغانية من أن ارتفاع أعمال العنف ربما يعرض عملية السلام مع حركة طالبان لمخاطر.