شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان مهم من إدارة شرطة تعز للجرحى ووكلاء الجرحى والان مع التفاصيل

الأحد 12 يوليه 2020 أعلنت إدارة عام شرطة محافظة تعز لجميع الأخوة الجرحى ووكلاء الجرحى المنزلين في سجلات الحالات في شرطة تعز بأن عليهم سرعة الحضور إلى إدارة شؤون الأفراد لاستكمال النواقص المطلوبة والهامة في ملفاتهم .

Advertisements وأضافت الإدارة في بيان مقتضب تلقى "اليمن العربي"، علماً بأن إدارة شؤون الأفراد ستستقبل الملفات واستكمال النواقص فيها خلال فترة أقصاها اسبوع ابتداء من غدٍ الأحد الموافق 12/7/2020

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