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إعلان مهم من إدارة شرطة تعز للجرحى ووكلاء الجرحى

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأحد 12 يوليه 2020

أعلنت إدارة عام شرطة محافظة تعز لجميع الأخوة الجرحى ووكلاء الجرحى المنزلين في سجلات الحالات في شرطة تعز بأن عليهم سرعة الحضور إلى إدارة شؤون الأفراد لاستكمال النواقص المطلوبة والهامة في ملفاتهم .

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وأضافت الإدارة في بيان مقتضب تلقى "اليمن العربي"، علماً بأن إدارة شؤون الأفراد ستستقبل الملفات واستكمال النواقص فيها خلال فترة أقصاها اسبوع ابتداء من غدٍ الأحد الموافق 12/7/2020

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