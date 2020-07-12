شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء دور الاستلام والتسليم لقائد اللواء 35 مدرع بتعز اليمنية والان مع التفاصيل

الأحد 12 يوليه 2020 أجري بقيادة محور تعز، دور الاستلام والتسليم لقائد اللواء 35 مدرع العميد الركن/عبد الرحمن الشمساني بحضور المحافظ نبيل شمسان وقائد المحور اللواء الركن/ خالد فاضل وقادة الالوية العسكرية.

وأفاد مصدر عسكري مسؤول بقيادة محور تعز، أن اللجنة الامنية بالمحافظة عقدت اجتماعا باللجنة المشكلة من وزير الدفاع للقيام بإجراء دور الاستلام والتسليم من أركان حرب اللواء 35 مدرع العقيد /عبد الملك الاهدل، للقائد الجديد المعين من فخامة رئيس الجمهورية العميد الركن/ عبد الرحمن الشمساني . Advertisements وأقر الاجتماع إستكمال اللجنة إجراءاتها في مقر قيادة اللواء 35 مدرع، جنوب المحافظة . وأصدر الرئيس هادي قرارا بتعيين العميد الركن عبد الرحمن الشمساني قائدا للواء 35 مدرع خلفا للقائد السابق الشهيد العميدالركن/ عدنان الحمادي.

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