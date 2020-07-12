شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يُصدر قراراً بتعيين أعضاء لجنة دبي للطاقة النوويّة والان مع التفاصيل

الأحد 12 يوليه 2020 أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء،، بصفته حاكماً لإمارة دبي القرار رقم (6) لسنة 2020 بتعيين أعضاء لجنة دبي للطاقة النوويّة برئاسة سعيد محمد أحمد الطاير، وعضوية: المهندس وليـــــد عـلــــــي ســــلمـــــان، نائباً للرئيس، والدكتور ريـــــاض محــمــــد بالهـــــول، والدكتور عبدالقـادر إبراهيــــم الخيــــاط، والدكتور علي محمــد شاهيـــــن أحمــــد، والمهندس يوسف أحمد عبد الدايم نصرالله.

ويُعمل بهذا القرار من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

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