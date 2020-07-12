شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثة قتلى وجرحى في المخادر شمال إب اليمنية والان مع التفاصيل

الأحد 12 يوليه 2020 قتل وجرح ثلاثة من المواطنين بمحافظة إب، وسط فوضى أمنية تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية.

وقالت مصادر محلية إن إثنين من المواطنين قتلا وأصيب ثالث برصاص مسلح بمديرية المخادر شمال إب. Advertisements وبحسب المصادر فإن القتيلين هما "القاسم احمد علي الخطيب" و "مصعب محمد عبدالله القادري" فيما أصيب مواطن يدعى "جميل احمد حمود الضلف". وفي موضوع آخر اعتدى نافذون من مليشيا الحوثي على شارع الخط الدائري الشرقي فوق دار القدسي بمدينة إب، وحولوا الشارع من 40 إلى 24 متر، وقاموا ببناء جدار وحوش داخل الشارع الرئيسي، فيما قام الأهالي بالتدخل ووقف الاعتداء دون أي جدوى.

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