شكرا لقرائتكم خبر عن 9 وفيات و 1318 إصابة جديدة بكورونا في عمان والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان اليوم الاحد تسجيل 9 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة في السلطنة إلى257 حالة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي على موقعها الالكتروني اليوم إنه تم تسجيل 1318 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 56 ألفا و15 حالة.