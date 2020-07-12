شكرا لقرائتكم خبر عن 1781 إصابة جديدة بكورونا في الهند والان نبدء بالتفاصيل

سجلت السلطات الهندية خلال الـ24 ساعة الماضية، 1781 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليترفع إجمالي الإصابات إلى 849 ألفا و553 حالة. وأوضحت وزارة الصحة الهندية في بيان لها، أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 22 ألفا و674 حالة، وذلك بعد تسجيل 34 حالة وفاة جديدة، فيما بلغت حالات التعافي إلى 534 ألفا و621 حالة حتى الآن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 1781 إصابة جديدة بكورونا في الهند لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.