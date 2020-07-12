شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تتصدى لـ 100 ألف هجمة سيبرانية خلال يونيو والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات في الامارات نجاح الفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي في منع نحو 100 ألف هجمة سيبرانية تعرضت لها المواقع الالكترونية التابعة للحكومة الاتحادية خلال شهر حزيران/يونيو الماضي. وقالت الهيئة ، خلال تقرير شهري حول مستجدات الأمن السيبراني، إن الهجمات تنوعت ما بين برمجيات خبيثة 73 بالمئة ، وعمليات بحث عن ثغرات أمنية 15 بالمئة ، وهجمات التصيد الإلكتروني 12 بالمئة ، كما عالج الفريق 407 حوادث سيبرانية.

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