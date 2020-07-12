شكرا لقرائتكم خبر عن 4 قتلى من قوات الأمن الأفغانية في اشتباكات مع طالبان والان نبدء بالتفاصيل

ذكرت مصادر أمنية أفغانية اليوم الأحد أن أربعة على الأقل من أفراد قوات الأمن قتلوا وأصيب 10 آخرون في إقليم باغلان شمال أفغانستان مساء أمس السبت، طبقا لما ذكرته مصادر إعلامية اليوم.

وقالت المصادر أن الاشتباكات وقعت على طريق-باغلان-سامانجان السريع، بعد أن هاجمت طالبان قوات الأمن.

وأضافت المصادر أنه "تم إغلاق الطريق السريع أمام حركة المرور لعدة ساعات وتعرضت أربع سيارات طراز هامفي تابعة للقوات الأفغانية لأضرار في الاشتباك".