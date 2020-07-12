ألمانيا تسعى لرفع العراق من قائمة الدول "عالية المخاطر"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعهدت ألمانيا، الأحد، بتسخير جهودها لرفع اسم العراق من قائمة الدول عالية المخاطر في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، استجابة لطلب من بغداد.



وقالت وزارة الخارجية العراقية، في بيان لها، إن الوزير فؤاد حسين تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الألماني هايكو ماس، بحثا فيه العلاقات الثنائية وسبل الارتقاء بها.

وأشار ماس إلى ترأسه الاجتماع الوزاري للاتحاد الأوروبي المقرر الأسبوع المقبل، و"تسخيره للجهود في معالجة مسألة رفع اسم العراق من قائمة الدول عالية المخاطر بناءً على طلب بغداد".

بدوره، أكد وزير الخارجية العراقية حرص بغداد على تعزيز التعاون مع برلين في شتى المجالات، داعياً لرفع اسم بلاده من قائمة الدول عالية المخاطر في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

ودعا حسين نظيره الألماني إلى استخدام برلين ثقلها السياسي والاقتصادي مع الدول الإقليمية لمنع التدخل في شؤون العراق الداخلية.

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ولفت إلى أن سياسة العراق الخارجية الجديدة تعتمد على معادلة إيجاد علاقات متوازنة مع جميع دول الجوار قائمة على مبدأ حسن الجوار، وتحقيق المصالح المشتركة، وحل المشكلات سلميا، والابتعاد عن التوترات الدولية والإقليمية.

وقائمة الدول عالية المخاطر في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب صادرة عن المفوضية الأوروبية وتضم عدداً من الدول المصنفة على هذا الأساس.

وتضم القائمة حاليا كلا من العراق وأفغانستان وباكستان وسوريا واليمن وإيران وكوريا الشمالية.

ويمكن للدول المتضررة التواصل مع المفوضية الأوروبية على مدار شهر بعد صدور القرار لمحاولة الخروج من القائمة، وقد تمتد هذه المهلة لشهرين وإلا تصبح القرارات نافذة.

والأربعاء، أعربت الخارجية العراقية عن استغرابها من قرار مفوضية الاتحاد الأوروبي إدراج العراق في القائمة المنقحة للدول عالية المخاطر بشأن غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.