هداف الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح يثير غضب الجماهير ضد التحكيم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أثار المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، غضب جماهير الفريق ضد التحكيم، بسبب مطالبتهم بأحقيته في الحصول على ركلة جزاء خلال مباراة بيرنلي.

ليفربول استضاف بيرنلي، السبت، على ملعب أنفيلد، في الجولة الـ35 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وقبل نهاية المباراة بنحو 25 دقيقة، سقط صلاح داخل منطقة جزاء بيرنلي، بعد احتكاك مع مدافع الفريق، ليطلب الحصول على ركلة جزاء.

الحكم ديفيد كورت رفض الاستجابة لطلب النجم المصري، وأكمل اللعب بشكل طبيعي، دون أن تتدخل تقنية الفيديو في الأمر.

غضب جماهير ليفربول

اللقطة أثارت غضب جماهير ليفربول على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث اعتبرت أن اللاعب المصري استحق الحصول على ركلة جزاء.

وكتب أحد مشجعي الليفر: "صلاح تعرض للإعاقة على طريقة الرجبي في منطقة جزاء بيرنلي، ولم يحصل على ركلة جزاء، لو كانت تلك اللقطة لمانشستر يونايتد لاحتسبت على الفور".

وكتب آخر: "إلى متى سيتعرض صلاح للإعاقة داخل منطقة جزاء بيرنلي دون الحصول على ركلة جزاء؟ أعتقد سيحدث ذلك مرتين جديدتين".

وقال ثالث ساخرا: "لست متأكدا من شعوري تجاه التعديلات التي قام بها مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، ولذا فإن إعاقة محمد صلاح داخل منطقة الجزاء لم يعد من الممكن احتسابها كركلة جزاء".

وأوضح رابع: "هذا بسبب أن صلاح ليس برتغاليا، واسمه ليس برونو فرنانديز، ولا يلعب لفريق مانشستر يونايتد".

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وتشير جماهير ليفربول إلى البرتغالي برونو فرنانديز، لاعب وسط مانشستر يونايتد، الذي سجل 4 ركلات جزاء منذ انتقاله إلى اليونايتد في يناير/كانون الثاني الماضي.

ليست الأولى

ولم تكن هذه المرة هي الأولى التي يطالب فيها ليفربول بالحصول على ركلة جزاء لصالح محمد صلاح.

وتكرر الأمر في مباراة أستون فيلا، الأحد الماضي، في الجولة الـ33 من "البريمييرليج"، التي انتهت بفوز "الريدز" 2-0.





وقال كلوب خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "أعتقد أن صلاح استحق الحصول على ركلة جزاء في تلك المباراة، ولكن في النهاية، حققنا الانتصار، وهذا أمر مهم".

هداف الدوري الإنجليزي

يُذكر أن توقف صلاح عن التسجيل أبقاه في المركز الثالث في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 19 هدفا.

ويتساوى النجم المصري مع داني إنجز، مهاجم ساوثهامبتون، الذي سجل 19 هدفا أيضا.

ويأتي الجابوني بيير إيميريك أوباميانج، مهاجم أرسنال، في المركز الأول برصيد 22 هدفا.

وفي المركز الثاني، يأتي الإنجليزي جيمي فاردي، مهاجم ليستر سيتي، الذي نجح في تسجيل 20 هدفا.