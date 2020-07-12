برقم تاريخي.. سترلينج يقتحم صراع هداف الدوري الإنجليزي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كتب رحيم سترلينج جناح مانشستر سيتي، تاريخا جديدا مع الفريق السماوي بهدفه في شباك برايتون، خلال مواجهة الفريقين المقامة حاليا.

وسجل سترلينج هدف تقدم السيتي على برايتون في الدقيقة 21 من عمر المباراة المقامة على ملعب "فالمر" ضمن الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

الهدف الذي حمل رقم 15 في البريمييرليج هذا الموسم، جعل سترلينج يحتل وصافة ترتيب هدافي السيتي في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز بشكله الحالي الذي انطلق عام 1992.

ورفع سترلينج عدد أهدافه مع السيتي في البريمييرليج إلى 63 هدفا متجاوزا يايا توريه صاحب الـ62 هدفا، لينفرد بوصافة ترتيب هدافي النادي السماوي بالمسابقة.

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ويحتل سيرخيو أجويرو صدارة ترتيب هدافي مانشستر سيتي على مدار تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز بواقع 180 هدفا.

يذكر أن سترلينج رفع رصيده من الأهداف هذا الموسم في مختلف المسابقات إلى 25 هدفا، وهو نفس عدد أهدافه في الموسم الماضي.

فضلا عن عن ذلك، فإن سترلينج اقتحم بصورة متأخرة الصراع على جائزة هدافي البريمييرليج هذا الموسم، حيث يحتل المركز السابع بـ15 هدفا بالتساوي مع ثنائي مانشستر يونايتد، الفرنسي أنتوني مارسيال وماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد والمكسيكي راؤول خيمينيز نجم ولفرهامبتون.

ويحتل جيمي فاردي نجم ليستر سيتي صدارة ترتيب هدافي البريمييرليج برصيد 22 هدفا، يليه الجابوني بيير إيمريك أوباميانج مهاجم أرسنال بـ20 هدفا، ثم المصري محمد صلاح جناح ليفربول وداني إنجز لاعب ساوثهامبتون بـ19 هدفا، يليهما السنغالي ساديو ماني نجم الليفر والأرجنتيني سيرخيو أجويرو مهاجم السيتي بـ16 هدفا.