انت الان تتابع إصابات كورونا على مستوى العالم تتجاوز 12.75 مليون ووفياتها تقارب 564 ألفا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية

أشار احصاء لرويترز إلى أن أكثر من 12.75 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم كما أن 563869 توفوا جراء مرض كوفيد-19 الناجم عنه.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ بدء ظهوره في الصين في ديسمبر كانون الأول عام 2019.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الوفيات والإصابات مسجلة 134659 وفاة وثلاثة ملايين و262964 إصابة.

وجاءت البرازيل في المركز الثاني في القائمتين بواقع 71469 حالة وفاة ومليون و839850 إصابة.

وفي المركز الثالث من حيث الإصابات، جاءت الهند بعد تسجيلها 820916، لكنها احتلت المرتبة السادسة من حيث الوفيات بواقع 22123 وفاة.

وجاءت روسيا في المركز الرابع بقائمة الإصابات، إذ سجلت 720547، وإن لم تتجاوز وفياتها 11205.

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واحتلت بريطانيا المرتبة الثالثة في قائمة الوفيات بواقع 44798، لكنها جاءت في المركز السادس بقائمة الإصابات بعد تسجيلها 320407.

وجاءت إيطاليا في المركز الرابع بقائمة الوفيات بعد إعلانها عن 34945 حالة، لكنها حلت في المركز الثالث عشر في قائمة الإصابات بواقع 242827.

أما فرنسا فكانت خامس أكبر دولة على قائمة الوفيات، إذ سجلت 30004 حالات، بيد أن ترتيبها جاء السادس عشر من حيث الإصابات، وذلك بواقع 205898.

وحلت إسبانيا في المرتبة السادسة بقائمة الوفيات مع تسجيلها 28403 وفيات، لكنها جاءت في المركز التاسع من حيث الإصابات بتسجيل 271762 إصابة.